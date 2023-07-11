Пожар в автосервисе на юге Москвы полностью ликвидирован

Пожар в металлическом ангаре на юге Москвы, где располагался автосервис, полностью ликвидировали. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщили в столичном главке МЧС.

Возгорание было ликвидировано в 20:06. В ведомстве отметили, что при произошел взрыв газового баллона. В результате ЧП никто не пострадал, пишет НСН.

Инцидент произошел ранее в этот день в ангаре на улице Подольских курсантов в столичном районе Чертаново Центральное рядом со станцией метро «Пражская». Загорелся автосервис на площади 120 кв. м., пишет ИА Регнум. Затем площадь пожара возросла до 200 кв. м, уточняет Life.ru.

Также во время пожара произошло обрушение кровли на площади 50 кв. м. В активной фазе горения был виден густой черный дым, сообщает телеканал «Звезда».

Как отмечает телеканал «360», в автосервисе хранили сезонные шины для автомобилей и масла.

Установление обстоятельств и причин возгорания контролирует столичная прокуратура. На месте работу правоохранительных органов и специальных служб координирует заместитель Чертановского межрайонного прокурора Станислав Шевченко.