Реклама
Прямой эфир
Мир
Байден поприветствовал согласие Турции на вступление Швеции в НАТО
Мир
CNN Turk назвал срок рассмотрения парламентом Турции заявки Швеции в НАТО
Общество
Хуснуллин сообщил о финальной стадии восстановительных работы в Херсонской области
Общество
На открытии форума «Дигория» Кириенко заявил об охватившем мир ценностном кризисе
Общество
В РФ нашли 19 организаций без лицензии на торговлю слабоалкогольными напитками
Мир
Байден проведет двустороннюю встречу с Эрдоганом на саммите НАТО
Мир
Коалиция США пять раз нарушила воздушное пространство Сирии
Мир
Столтенберг сообщил о готовности Швеции способствовать вступлению Турции в ЕС
Мир
Daily Mail написала о нарушении Байденом этикета на встрече с Карлом III
Наука и техника
В России стартовал четвертый открытый отбор в космонавты
Мир
Столтенберг заявил о готовности Турции принять Швецию в НАТО как можно скорее
Спорт
ФК «Зенит» разгромил петербургское «Динамо» в товарищеском матче

Пожар в автосервисе на юге Москвы полностью ликвидирован

0
Фото: t.me/moscowproc
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пожар в металлическом ангаре на юге Москвы, где располагался автосервис, полностью ликвидировали. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщили в столичном главке МЧС.

Возгорание было ликвидировано в 20:06. В ведомстве отметили, что при произошел взрыв газового баллона. В результате ЧП никто не пострадал, пишет НСН.

Инцидент произошел ранее в этот день в ангаре на улице Подольских курсантов в столичном районе Чертаново Центральное рядом со станцией метро «Пражская». Загорелся автосервис на площади 120 кв. м., пишет ИА Регнум. Затем площадь пожара возросла до 200 кв. м, уточняет Life.ru.

Также во время пожара произошло обрушение кровли на площади 50 кв. м. В активной фазе горения был виден густой черный дым, сообщает телеканал «Звезда».

Как отмечает телеканал «360», в автосервисе хранили сезонные шины для автомобилей и масла.

Установление обстоятельств и причин возгорания контролирует столичная прокуратура. На месте работу правоохранительных органов и специальных служб координирует заместитель Чертановского межрайонного прокурора Станислав Шевченко.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023