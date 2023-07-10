Кровля горящего ангара у станции «Пражская» в Москве частично обрушилась

Частично обрушилась кровля горящего на юге Москвы ангара возле станции метро «Пражская». Об этом заявили в понедельник, 10 июля, в экстренных службах.

Возгорание в автосервисе по адресу: улица Подольских Курсантов, д. 1, стр. 2, вспыхнуло ранее в этот день.

«Произошло обрушение кровли ангара на площади 50 кв. м», — подчеркнул собеседник ТАСС.

В пресс-службе ГУ МЧС по столице уточнили, что площадь пожара достигла 200 кв. м, в ангаре взорвался газовый баллон. Пострадавших нет.