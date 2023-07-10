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В России и Белоруссии пройдут соревнования по спортивному хакингу

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Фото: Getty Images/iStock/zefart
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В России и Белоруссии пройдут соревнования по спортивному хакингу IT’s Tinkoff Capture the Flag. Состязание проводится для специалистов в сфере информационных технологий широкого профиля, рассказали в «Тинькофф».

«IT’s Tinkoff CTF объединяет механику соревнований по спортивному хакингу с заданиями, построенными на мемах, известных песнях, фильмах и др. Это первые в России соревнования по спортивному хакингу не только для экспертов в теме информационной безопасности, но и для непрофильных ИТ-специалистов», — говорится в пресс-релизе организатора состязаний.

Соревнования стартуют 15 июля и продлятся 36 часов. Заявки на участие принимаются до 14 июля включительно. Состязание пройдет как в онлайн, так и в офлайн-формате — в 13 городах. Командам предстоит путешествовать по виртуальным мультивселенным и решать задачи, главными героями которых становятся персонажи современной массовой культуры. Цель — справляться с заданиями (захватывать флаги) лучше соперников. Например, командам предстоит помогать Гале с отменой, принимать участие в спасении пользователя, который поверил документальному фильму о плоской Земле, предотвращать восстание машин.

В основе сценариев — задания на веб-безопасность, безопасность приложений, инфраструктуры, мобильных приложений. Они написаны профессиональными юмористами. Маскот соревнований — капибара — животное, олицетворяющее спокойствие.

В зависимости от своего опыта в сфере информационной безопасности команды могут подать заявки в Лигу новичков или Лигу опытных.

Общий призовой фонд составит более 1 млн рублей.

Директор по информационным технологиям, вице-президент «Тинькофф» Вячеслав Цыганов рассказал, что первые IT-соревнования, которые организовала компания, прошли весной и собрали более 4 тыс. участников. «Мы переработали этот опыт и запустили уникальное для IT-рынка соревнование, в котором приоткрываем мир инфобезопасности тем, кто ранее не работал с этим направлением. И делаем все это максимально неформально», — отметил он.

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