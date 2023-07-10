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Политика
В РФ запретили взыскивать просроченные долги жителей новых регионов страны
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В РФ запретили взыскивать просроченные долги жителей новых регионов страны

Путин подписал закон, запрещающий взыскивать просроченные долги жителей новых регионов РФ до 2026 года
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Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
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Президент РФ Владимир Путин 10 июля подписал закон, запрещающий до 2026 года взыскивать просроченные долги по кредитам жителей новых регионов Российской Федерации. Его обнародовали на официальном интернет-портале правовой информации.

«Федеральный конституционный закон «О внесении изменений в отдельные федеральные конституционные законы» одобрен Государственной думой 29 июня 2023 года, одобрен Советом Федерации 5 июля 2023 года», — сказано на сайте.

Закон коснется возникших до 30 сентября 2022 года долгов физлиц, которые проживают в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Так, до 1 января 2026 года действует переходный период для интеграции этих регионов в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы России.

Действие документа не будет распространяться на займы до 50 тыс. рублей между физическими лицами, а также на долги за жилищно-коммунальные услуги и по займам индивидуальных предпринимателей.

Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

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12 мая глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов сообщил, что ФССП не будет взыскивать долги перед банками Украины с жителей новых регионов РФ. Он обратил внимание на то, что исполнительные документы о взыскании денег, которые затем зачислятся в доход бюджетов новых территорий, подлежат принудительному исполнению. Это в числе прочего касается административных штрафов, которые были выданы до 30 сентября минувшего года.

30 сентября 2022 года ЛДНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав Российской Федерации по итогам референдумов, которые были проведены с 23 по 27 сентября того же года.

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