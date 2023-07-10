В РФ запретили взыскивать просроченные долги жителей новых регионов страны
Президент РФ Владимир Путин 10 июля подписал закон, запрещающий до 2026 года взыскивать просроченные долги по кредитам жителей новых регионов Российской Федерации. Его обнародовали на официальном интернет-портале правовой информации.
«Федеральный конституционный закон «О внесении изменений в отдельные федеральные конституционные законы» одобрен Государственной думой 29 июня 2023 года, одобрен Советом Федерации 5 июля 2023 года», — сказано на сайте.
Закон коснется возникших до 30 сентября 2022 года долгов физлиц, которые проживают в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Так, до 1 января 2026 года действует переходный период для интеграции этих регионов в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы России.
Действие документа не будет распространяться на займы до 50 тыс. рублей между физическими лицами, а также на долги за жилищно-коммунальные услуги и по займам индивидуальных предпринимателей.
Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
12 мая глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов сообщил, что ФССП не будет взыскивать долги перед банками Украины с жителей новых регионов РФ. Он обратил внимание на то, что исполнительные документы о взыскании денег, которые затем зачислятся в доход бюджетов новых территорий, подлежат принудительному исполнению. Это в числе прочего касается административных штрафов, которые были выданы до 30 сентября минувшего года.
30 сентября 2022 года ЛДНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав Российской Федерации по итогам референдумов, которые были проведены с 23 по 27 сентября того же года.