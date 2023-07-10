В работе приложения «Райффайзен Онлайн» произошел сбой

В работе приложений «Райффайзен Онлайн» и «Райффайзен Инвестиции» в понедельник, 10 июля, произошел сбой. Как сообщается в Telegram-канале банка, у ряда пользователей наблюдаются сложности со входом.

«Мы делаем всё, чтобы восстановить сервисы как можно быстрее», — отметили там.

В прошлый раз перебои в работе мобильного приложения Райффайзенбанка наблюдались в середине июня. Тогда пользователи не могли совершать переводы по номеру телефона и между своими счетами. Кроме того, плохо прогружалась главная страница приложения.

До этого, 11 мая, в кредитной организации предупреждали о возможных сбоях в работе мобильного приложения банка из-за внутренних неполадок.