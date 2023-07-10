Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин поздравил Мирзиёева с переизбранием на пост президента Узбекистана
Спорт
В Магнитогорске завершился третий этап ралли «Шелковый путь»
Мир
Переговоры Путина и Эрдогана назвали последней надеждой зерновой сделки
Происшествия
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 2 км
Мир
Матвиенко проводит встречу с главой ПК ВСНП Китая Чжао Лэцзи в Пекине
Мир
Путин провел телефонный разговор с Мирзиёевым
Общество
Очередь к Крымскому мосту со стороны Кубани выросла до 1,3 тыс. машин
Общество
Синоптик назвал сроки окончания ливней в Сочи
Мир
Гаврилов заявил о невозможности ведения переговоров с Украиной
Армия
В ДНР сообщили об изменении тактики ВСУ
Мир
В Азербайджане задержали планировавшего совершить теракт гражданина Афганистана
Мир
В Пекине началась встреча Матвиенко и Си Цзиньпина

Антидроновое ружье показали на выставке «Иннопром»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На выставке «Иннопром» в Екатеринбурге продемонстрировали антидроновые ружья, которые уже применяются в ходе специальной военной операции (СВО). О новинке корреспонденту «Известий» 10 июля рассказала руководитель развития систем безопасности компании «Мелдана» Илья Свяжин.

«Это является подавителем дронов, как говорится — глушилка для дронов. (...) Это ружье переносное, то есть в автономном режиме работает, есть аккумулятор», — отметил Свяжин.

Он также добавил, что производитель постоянно модернизирует ружье на основе отзывов, которые поступают из зоны СВО.

«Занимаемся не только переносными комплексами, но и стационарными, в состав которого входит обнаружитель и подавитель. Они имеют свой софт, свое программное обеспечение. Но больше применяется для защиты больших предприятий», — рассказал представитель «Мелданы».

21 июня президент России Владимир Путин провел встречу с выпускниками военных вузов, в ходе которой сообщил о намерении властей форсировать производство беспилотников в стране и оснастить ими все рода войск. Глава государства также добавил, что будет совершенствоваться производство систем контрбатарейной борьбы и роботизированных ударных комплексов, которые хорошо показали себя в боевых условиях.

Россия продолжает проведение спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023