Женщина погибла при возгорании автомобиля в Салехарде

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели женщины во время пожара в автомобиле. Причиной возгорания стала неосторожность в обращении с огнем.

Пожар произошел вечером 9 июля в старом разобранном автомобиле, оборудованном для проживания, на территории гаражного кооператива. После ликвидации горения в салоне было найдено тело женщины 1977 года рождения. Предполагается, что потерпевшая допустила неосторожность во время курения. Об этом пишет ИА «Ура.ру».

В рамках следственной проверки назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти женщины.

2 июля в Свердловской области два легковых автомобиля столкнулись на трассе Екатеринбург – Серов, одна из легковушек загорелась. В результате аварии погибли пять человек.