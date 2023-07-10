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Путин поздравил Мирзиёева с переизбранием на пост президента Узбекистана
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Переговоры Путина и Эрдогана назвали последней надеждой зерновой сделки
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Матвиенко проводит встречу с главой ПК ВСНП Китая Чжао Лэцзи в Пекине
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Путин провел телефонный разговор с Мирзиёевым
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Марочко заявил об отражении 70 атак ВСУ на луганском направлении за неделю
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Корреспондент Известий показал Дом народных собраний Китая

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