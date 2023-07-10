Шесть человек погибли при нападении мужчины на детский сад в Китае
Вооруженный ножом мужчина напал на детский сад в китайской провинции Гуандун, он убил минимум шесть человек и ранил одного. Об этом 10 июля сообщает вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на правоохранительные органы.
Как сообщил пресс-секретарь местной администрации, в числе жертв трое взрослых и трое детей.
Инцидент произошел в 07:40 по местному времени (02:40 мск). Спустя 20 минут был задержан 25-летний подозреваемый.
Полиция считает нападение «умышленным».
Ранее, 30 июня, мужчина ранил ножом двух человек на железнодорожном вокзале в Китае. Один из пострадавших скончался. Злоумышленника задержали, мотивы его поступка не сообщаются.