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В России за полгода банкротами стали 163 тыс. россиян

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В январе–июне этого года суды признали банкротами 162,9 тыс. граждан, что на 34% больше показателей аналогичного периода 2022-го, сообщили «Известиям» в «Федресурсе».

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По итогам первого полугодия темпы роста несостоятельности среди физлиц продолжили замедляться. Так, например, в январе–июне прошлого года в сопоставлении с таким же периодом 2021-го число дефолтов увеличилось в 1,4 раза (с 88 тыс. до 121,3 тыс.), а за шесть месяцев 2021 года к пандемийному 2020 году — в 2,1 (с 42,7 тыс. до 88 тыс.).

В разрезе регионов абсолютном выражении по количеству граждан-банкротов лидируют: Московская область, Москва, Краснодарский край, Свердловская область и Башкортостан. Основную часть процедур несостоятельности (96,5%) по-прежнему инициируют сами граждане, оставшиеся — конкурсные кредиторы и ФНС, отмечается в материалах.

Ко второму механизму — внесудебному банкротству — за шесть месяцев допущено 5,13 тыс. человек, а 2,17 тыс. заявителям было отказано, следует из данных «Федресурса» (эта информация туда поступает из МФЦ). Процент начатых дел к числу поданных заявлений вырос до 70%.

Прирост банкротств граждан в абсолютном выражении через суды всё еще очень высокий, оценил руководитель «Федресурса» Алексей Юхнин. Однако, по его оценкам, пока темпы увеличения показателя будут на уровне 30–40% в годовом выражении, поскольку двукратные цифры прошлых лет были в том числе обусловлены эффектом низкой базы, который себя исчерпал.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Обновили дефолт: за полгода банкротами стали 163 тыс. россиян

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