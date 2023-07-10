В Москве создадут аппарат ИВЛ с функций искусственного интеллекта

Аппарат ИВЛ с функцией искусственного интеллекта (ИИ) создадут в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополисе Москва». Об этом в воскресенье, 9 июля, заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Один из резидентов технополиса получил в начале года от города 200 млн рублей на развитие экспортной деятельности.

«Сегодня компания предлагает современные инновационные решения для медицинской отрасли. Например, <…> резидент столичной ОЭЗ работает над проектом по внедрению искусственного интеллекта в аппараты ИВЛ», — цитирует Ефимова агентство городских новостей «Москва».

Глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что интеллектуальный комплекс будет непрерывно автоматически подбирать оптимальные режимы в изменяющихся условиях вентиляции легких с учетом текущего состояния пациента, пишет НСН.

Интегрированная в аппарат новая надстройка позволит врачу принимать решения и интерпретировать результаты, строить прогнозы, опираясь на предельно точные показатели, отмечает РИАМО.

5 июля заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что столичные рентгенологи предложили методику, которая позволит качественнее обучать нейросети в медицине. Благодаря ей искусственный интеллект сможет лучше выявлять патологии на рентгенологических снимках, сообщает телеканал «360».

3 июля стало известно, что в Национальном исследовательском ядерном университете (НИЯУ) МИФИ разработали программу на основе ИИ, помогающую эндокринологам классифицировать новообразования в щитовидной железе на основе УЗИ-снимков.

28 июня замглавы министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Александр Шойтов сообщил, что в России идет разработка полноценного закона об искусственном интеллекте. По его словам, внедрение ИИ должно происходить при равном внимании к безопасности и экономической эффективности, отмечает телеканал «Звезда».

В мае Анастасия Ракова сообщила, что в столице начал работать новый сервис искусственного интеллекта, способный распознать рассеянный склероз на магнитно-резонансной томографии, пишет RT.