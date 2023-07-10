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Сбер распространит GigaChat на взаимодействие с клиентами

В ближайшие месяцы Сбер распространит GigaChat на взаимодействие с клиентами
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В ближайшие месяцы Сбер распространит GigaChat на взаимодействие с клиентами. Об этом в интервью «Известиям» в рамках Финансового конгресса Банка России рассказал первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

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По его словам, сейчас банк уже распространил GigaChat на сотрудников, которые с ним пока экспериментируют. Потом будем распространять и на широкую аудиторию, уточнил он.

«Думаю, что в течение нескольких месяцев мы будем делать всё более и более широкие запуски», — сказал замглавы Сбера.

Он также отметил, что пока виртуальные помощники скорее ориентированы на факты и на сухое общение, им пока сложно дается понимание эмоций.

«Но наш ответ на ChatGPT, который называется GigaChat, будет иметь и такой большой эмоциональный модуль, благодаря которому сможет и поддерживать разговор, и помнить предыдущую беседу. Проще говоря, он не забудет, что было, будет понимать эмоциональное состояние человека, сможет рассказать шутку и, что самое главное, воспринять шутку человека», — пообещал он.

Ведяхин сообщил, что сейчас решается еще ряд проблем. Например, информационный разрыв в различных языках. Тот же ChatGPT очень часто черпает информацию из странных источников, уточнил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Искусственный интеллект пока не может решить все проблемы клиентов»

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