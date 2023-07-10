Первый замглавы Сбера спрогнозировал эффект от использования ИИ

Каждый рубль, инвестированный Сбербанком в искусственный интеллект (ИИ), приносит около 7 рублей. Об этом в интервью «Известиям» в рамках Финансового конгресса Банка России рассказал первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

А к концу года, по моим оценкам, будет приносить порядка 8 рублей. Совокупный эффект от ИИ для Сбера в этом году может превысить 350 млрд рублей. То есть мы, конечно, много вкладываем в эту технологию, но при этом и возвратность наших вложений огромна», — прогнозирует он.

По словам Александра Ведяхина, нет ни одного направления в Сбере, где не внедрялся бы ИИ.

«Это происходит везде — 75% процессов покрывает искусственный интеллект», — подчеркнул он.

Так, на 99,9% при принятии решения по выдаче кредитов физлиц — это доля ИИ, сообщил топ-менеджер Сбера.

«Мы совсем немного оставляем для того, чтобы сверять принятие решений с людьми, но алгоритмы это делают лучше. И по так называемым простым корпоративным кредитам в 81% случаев решение принимает искусственный интеллект. Отмечу, что это по количеству сделок. По объему меньше», — подчеркнул Александр Ведяхин.

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