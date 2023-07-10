Заезженные кассетные

Заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол 7 июля заявил, что новый пакет военной помощи Украине будет включать БМП «Брэдли», ББМ «Страйкер», боекомплект для систем HIMARS и Patriot, кассетные и обычные артиллерийские боеприпасы. Скорее всего, речь идет о снарядах для артиллерийских систем 105- и 155-миллиметрового калибра.

Что представляет из себя кассетный боеприпас? Это снаряд, бомба или ракета, при разрыве которой выпускается большое количество небольших по размерам суббоеприпасов с поражающими элементами. Он эффективен при нанесении ударов по живой силе противника и скоплениям небронированной техники.

Но стопроцентно идеального оружия не существует, и в случае с кассетными снарядами есть вероятность, что какой-то процент суббоеприпасов не сработает при применении. Впоследствии — уже после окончания боевых действий — это может дать эффект в виде поражения гражданского населения. Именно поэтому ряд стран, в частности члены Евросоюза, в августе 2010 года приняли Конвенцию о запрещении использования, передачи и накопления таких боеприпасов.

США, Россия, Китай и еще ряд стран, в том числе и Украина, от подписания такой конвенции отказались. Более того, Россия и Украина используют такие боеприпасы на поле боя с самого начала специальной военной операции.

Но есть один нюанс: Россия поражает такими снарядами исключительно военные формирования и военные объекты противника, а Украина бьет по всему без разбора. В частности, в период с марта по сентябрь 2022 года ВФУ обстреливали украинский же город Изюм исключительно такими боеприпасами, выпускаемыми из РСЗО «Ураган» калибра 220 мм и РСЗО «Буран». В результате погибли и были ранены сотни украинских же граждан, данные факты задокументированы. Судьба жителей Украины киевскому режиму интересна только в плане создания медийных картинок.

Страны Запада, подписавшие Конвенцию по кассетным боеприпасам, уже отрицательно отнеслись к факту их передачи Украине со стороны Соединенных Штатов. Но президент США Джо Байден заявил, что, с его точки зрения, это именно то, что нужно, чтобы остановить русских. Это вполне ложится в медийную картинку с призывами: «Дайте что-нибудь Украине, чтобы она могла остановить «орды с Востока». Уже было: «Дайте Украине «Джавелины». Уже было: «Дайте Украине «Байрактары». Кстати, где они? Уже было: «Дайте Украине танки», и вот снова они горят в степях Украины, вызывая эффект дежавю.

Даст ли передача кассетных снарядов какой-нибудь реальный военный эффект? Безусловно, даст — в виде смертей солдат и населения. Остановит ли это российские войска на пути решения задач СВО? Нет, не остановит. Учитывая устарелость таких снарядов и то, что порядка 14% из них не срабатывает (о чем говорят сами американцы), это лишь прибавит работы российским саперам, которые разминируют территории.

Косвенно факт передачи Украине кассетных снарядов говорит об исчерпании возможностей США поставлять ракеты HIMARS (они тоже несут кассетную головную часть).

Также новый пакет военной помощи интересен очередными поставками БМП «Брэдли» и ББМ «Страйкер» по 32 штуки каждого типа. Ранее США уже передавали несколько партий таких боевых машин, и «Брэдли» вместе с танками «Леопард» уже вовсю горят в запорожских степях.

Очевидно, что новые поставки ориентированы на возмещение уже уничтоженных боевых машин. Но зачем же тогда поставлять «Страйкеры», которых мы пока не видели среди уничтоженных на поле боя? Значит, можно сделать вывод, что удары, наносимые крылатыми ракетами «Х-101» ВКС России и ракетами «Калибр» ВМФ России по местам дислокации, базам хранения и логистическим цепочкам ВФУ, уже привели к уничтожению значительного количества ранее поставленных Украине «Страйкеров», как и другой западной военной техники. Они даже не успели выйти на рубежи атаки.

Кстати, было бы хорошей идеей выставить в Москве уничтоженную военную технику перед посольствами тех стран, которые поставили ее на Украину.

В целом же очередные поставки оружия и военной техники на Украину не остановят российские вооруженные силы в плане решения задач СВО, а только усилят боль и страдания украинского населения, на которое всем плевать, кроме России.