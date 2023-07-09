Умер легендарный испанский футболист Луис Суарес Мирамонтес

Испанский футболист Луис Суарес Мирамонтес скончался в возрасте 88 лет, сообщил 9 июля на своем сайте итальянский футбольный клуб «Интер».

Причины смерти спортсмена не называются. О дате и месте прощания информации пока нет.

Как отметили в клубе, смерть футболиста вызвала ностальгию по его игре, которая вдохновляла поколения как спортсменов, так и болельщиков.

Мирамонтес считался величайшим футболистом, рожденным в Испании, и является единственным уроженцем этой страны, удостоенным «Золотого мяча». Его первым клубом стал «Депортиво», но в 1954 году в 19 лет он перешел в «Барселону».

Футболист играл на позиции полузащитника и был признан лучшим в Европе в 1960 году. На следующий год он перешел в миланский «Интер», с которым взял два Кубка европейских чемпионов и Межконтинентальный кубок.

В 1964 году он завоевал титул чемпиона Европы. Испанцы тогда обыграли сборную СССР.

Мирамонтес завершил карьеру на поле в 1973 году и стал тренером, в том числе и в «Интере».