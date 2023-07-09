В Дагестане 11 населенных пунктов остались без света из-за аварийного отключения

Жители 11 населенных пунктов Левашинского района Дагестана остались без света из-за угрозы сильного ливня и грозы в период с 9 до 11 июля. Об этом сообщили в Telegram-канале пресс-службы ГУ МЧС по Республике Дагестан 9 июля.



«По докладам ЕДДС, по состоянию на 11:00 прогноз не оправдывается, происшествий не произошло. Аварийное отключение энергоснабжения в 11 н.п. Левашинского района», — указано в сообщении.



Главное управление продолжает ситуацию держать на контроле.

Ранее, 8 июля, начальник центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Московской области Иван Гусев сообщил, что в Подмосковье из-за непогоды без света остались 68 населенных пунктов. По данным МЧС, также непогода повалила 63 дерева в семи городских округах.