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Опубликованы кадры уничтожения западной бронетехники в ходе контрнаступления Украины
Мир
ЦИК признала состоявшимися выборы президента в Узбекистане
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Уровень воды в реке Ие в Тулуне под Иркутском составил 824 см
Политика
Делегация Федерального собрания во главе с Матвиенко направляется в Китай
Мир
Замглавы ЦИК России оценил проведение выборов президента в Узбекистане
Политика
В Госдуме предложили бесплатно давать землю семьям после десяти лет брака
Армия
Минобороны показало кадры поражения экипажем Ка-52 бронетранспортера ВСУ в движении
Общество
Из-за потопа в микрорайоне Сочи на одной из улиц машины смыло в овраг
Происшествия
Под Мелитополем прозвучали взрывы
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Видео. «Известия» показали процедуру приема добровольцев на службу по контракту

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