Треснувшая солидарность

Очередной саммит НАТО, который начнется 11 июля в Вильнюсе, по замыслу организаторов должен продемонстрировать единство евро-атлантического сообщества и окончательно сигнализировать всему миру, что период, как выражался Эммануэль Макрон, «смерти мозга» альянса остался позади. Но подготовка к мероприятию, мягко говоря, не задалась.

Парад конфузов начался с того, что давно анонсированное присоединение Швеции к НАТО в очередной раз отложено на неопределенный срок. Власти скандинавской страны, подобно унтер-офицерской вдове, сами себя выпороли, заигравшись в толерантность и не сумев предотвратить возмутительную исламофобскую акцию в центре Стокгольма.

Хотя реакция Анкары была очевидной и предсказуемой, коллективный Запад принялся убеждать турецкие власти не проявлять принципиальность и не возводить препятствий на пути шведской интеграции. Премьера Швеции даже принял в овальном кабинете Джо Байден, всеми силами намекая Турции, что вопрос, так сказать, одобрен и согласован на самом высоком уровне, а союзникам США остается по традиции лишь взять под козырек.

Но результатов такой американский подход пока что не принес — возможно, кроме роста и в турецком обществе, и в исламском мире в целом раздражения лицемерием и близорукостью западных политиков, не воспринимающих озабоченности традиционных обществ как нечто само собой разумеющееся.

Промежуточный итог соответствующих перипетий уже ясен: широко разрекламированная и с прошлой весны подававшаяся в западных СМИ как свершившийся факт PR-акция по введению Швеции в НАТО в пику России превратилась в долгосрочную мыльную оперу.

Другим камнем преткновения стала эпопея с попытками Киева не мытьем, так катаньем получить план действий по членству в альянсе. Пока Владимир Зеленский увлеченно путешествует по Европе, убеждая собеседников и наблюдателей, что вот уже почти все члены альянса (видимо, утомившись от его навязчивой активности) готовы поддержать любой украинский каприз, Вашингтон ясно и недвусмысленно дает понять, что на авантюру с ускоренной интеграцией Киева идти не собирается.

Все-таки американские руководители еще сохраняют остатки адекватности и понимают, чем может обернуться присоединение к такого рода военному блоку государства, пребывающего в состоянии острого военно-территориального конфликта. Осознав, что добиться успеха с наскока не удастся, Зеленский принялся раздавать обиженные интервью, не стесняясь критиковать своего покровителя, только за счет поддержки которого, к слову, до сих пор удерживает власть и сохраняет должность «президента». Вот она, цена человеческой благодарности!

Наконец, зашел в тупик процесс избрания нового генсека альянса. Клинч так называемых Старой и Новой Европы с вялым участием США вокруг кандидатур на этот во многом символический, но престижный пост завершился констатацией неразрешимых противоречий. В итоге решено было продлить на год полномочия Йенса Столтенберга, а затем вернуться к подвешенному вопросу — возможно, с надеждой, что рвущиеся в генсеки представители прибалтийских стран либо ослабят свой напор, либо обретут достаточный вес для руководства аппаратом организации.

Приходится констатировать: Макрон в кои-то веке оказался прав. За эффектной ширмой трансатлантической солидарности скрывается неуверенность членов организации в собственных силах, мелочность и эгоизм лидеров при обсуждении ключевых для ее будущего вопросов, в конце концов банальная неспособность признать, что НАТО, как в свое время справедливо заметил Дональд Трамп, изжила себя. Можно называть это смертью мозга, можно придумать другие эпитеты. Ясно одно: украинский кризис выявил, насколько неповоротлив и архаичен этот военный союз.

Уже при нашей жизни он если не де-юре, то де-факто превратится в странный пережиток бурных событий XX века. Попытки объединиться на антироссийской почве лишь маскируют растущие расхождения между ключевыми государствами региона и по мере продвижения наших Вооруженных сил на украинском фронте будут уступать место старому доброму принципу «каждый сам за себя».

Пресловутая смерть мозга, если уж на то пошло, процесс необратимый, и укол русофобского обезболивающего едва ли остановит агонию.

Автор — проректор Дипакадемии МИД РФ

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