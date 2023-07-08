Владимир Путин поздравил народного артиста России Дмитрия Певцова с юбилеем

Дмитрию Певцову исполнилось 60 лет. С юбилеем народного артиста России поздравил президент России Владимир Путин. Глава государства отметил талант и мастерство актера и пожелал ему здоровья и вдохновения. Дебют Дмитрия Певцова в кино состоялся в 1986 году, передает телеканал «Известия». Известность ему принесли фильмы «По прозвищу Зверь», «Мать», «Жмурки», «Турецкий гамбит» и другие. Одной из самых ярких ролей стала роль Адвоката в сериале «Бандитский Петербург». В 1997 году Певцову присудили Государственную премию России. В 2000-м артист стал обладателем еще одной награды — театральной премии «Чайка».

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