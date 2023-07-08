Ринго Старр отмечает 83-летие

Барабанщик группы The Beatles Ринго Старр отпраздновал 83-летие. Вечеринка по случаю дня рождения прошла в Беверли-Хиллз. Бывшие коллеги и друзья приехали с разных концов света, чтобы поздравить рок-звезду. Для именинника подготовили праздничный торт в виде барабана, передает телеканал «Известия». К месту проведения вечеринки пришли даже поклонники Старра. Британский музыкант всегда был душой ливерпульской четверки. Кумир покорил сердца фанатов своим природным обаянием и прекрасным чувством юмора. Исполнитель успел сделать и блестящую сольную карьеру. Даже в преклонном возрасте барабанщик проводит концерты.

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