Путин поздравил с юбилеем народного артиста России Дмитрия Певцова

Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста РФ Дмитрия Певцова с 60-летним юбилеем, отметив талант и гражданскую позицию актера. Поздравительная телеграмма опубликована 8 июля на сайте Кремля.

«Благодаря таланту, незаурядному актерскому мастерству и искренней увлеченности любимым делом вы добились большого профессионального, творческого успеха, покорили сердца многочисленных почитателей театра и кинематографа» — говорится в поздравлении.

Российский лидер также подчеркнул, что активная гражданская позиция Певцова заслуживает глубокого уважения, как и работа артиста на общественном и педагогическом поприще.

Президент пожелал артисту здоровья, вдохновения и реализации планов.

Дмитрий Певцов родился в 1963 году в Москве. Окончил Государственный институт театрального искусства им. А.В. Луначарского (теперь Российский институт театрального искусства — ГИТИС). Артист театра «Ленком».

Певцов — народный артист РФ, известен публике по ролям в фильмах «По прозвищу Зверь», «Линия жизни», «Жмурки», «Турецкий гамбит» и других. Сейчас он депутат Госдумы, артист награжден государственными наградами.

В 2022 году актер поддержал спецоперацию России по защите населения Донбасса. По его словам, она стала шагом к окончанию «беспредела, нацизма и геноцида».