В Коломне во время грозы молния ударила в дерево

В Коломне во время грозы молния ударила в дерево

2023-07-08 09:11:40

2023-07-08 09:11:40

2023-07-08 09:11:40

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