Реклама
Прямой эфир
Мир
В посольстве РФ призвали США не политизировать работу ОЗХО
Общество
Метеоролог рассказал о похолодании в Москве с 10 июля
Армия
Авиация ВС РФ нанесла удары по позициям ВСУ на купянском направлении
Мир
Почти 200 тыс. человек в Японии предписано эвакуироваться из-за ливней
Общество
Мишустин одобрил получение ФСБ доступа к базам данных заказов такси
Общество
Подозреваемых в нападении на адвоката Пономареву доставили в СК
Общество
Синоптики предупредили о грозе в отдельных районах Москвы 8 июля
Общество
Около 300 автомобилей находятся в очереди на Крымский мост со стороны Кубани
Мир
Эрдоган выразил надежду на переговоры с Путиным по зерновой сделке
Происшествия
ВСУ ночью обстреляли Донецк и Светлодарск снарядами натовского калибра
Мир
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил об отставке
Армия
Шойгу проверил подготовку новых соединений на полигонах ЮВО

В центре городов-миллионников продается только 9% новостроек

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В центре городов-миллионников предлагается в среднем лишь около 9% всех новостроек от общего объема, об этом «Известиям» сообщили эксперты аналитической платформы bnMAP.pro и Reburg.

При этом разброс показателя широкий: минимальные значения отмечены в Красноярске (менее 1%) и Екатеринбурге (около 2%), а максимальные — в Нижнем Новгороде (19%), отметили аналитики.

«Но доля центра в предложении — это условный ориентир включенности центра в рыночные процессы, и его надо соизмерять с масштабами рынков. Есть огромные столичные рынки, есть крупные рынки Екатеринбурга и Краснодара, остальные — заметно меньше. Поэтому 2% предложения в Екатеринбурге могут обеспечить более широкий ассортимент, чем 19% в Нижнем Новгороде», — отметил руководитель комитета по аналитике Российской гильдии управляющих и девелоперов Михаил Хорьков.

Также эксперты рассказали, что в центре больше многокомнатных квартир и лоты более просторные.

По данным аналитиков, самые просторные квартиры в центре находятся в Москве (86 кв. м), Екатеринбурге (71 кв. м), Красноярске (67 кв. м), Самаре (65 кв. м) и Казани (64 кв. м). Минимальная средняя площадь квартир в центре — в Уфе (53 кв. м), Новосибирске и Краснодаре (по 54 кв. м) и Ростове-на-Дону (55 кв. м).

Средний показатель по площади квартир в центре городов-миллионников составляет 63 кв. м, сообщили эксперты.

Наибольшая доля квартир в новостройках в центрах всех мегаполисов России — это однокомнатные и студии, средняя доля от предложения в центрах всех этих городов — 44,7%. Максимальная доля студий и однокомнатных отмечена в Краснодаре — 60,7% всего предложения новостроек в центре города. А меньше всего компактных квартир в центре в Москве — всего 30,9%, добавили специалисты.

Пока все в дом: в России впервые за год упали цены на новостройки
Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение стоимости такой недвижимости

Ранее, 4 июля, аналитики компании «Метриум» сообщили «Известиям», что число жилых новостроек в крупных городах РФ снизилось на треть. В Москве появилось на треть меньше новостроек, чем за аналогичный период в прошлом году. В Санкт-Петербурге число проектов снизилось на 23%, в Казани — на 24%, в Уфе — на 35%, в Самаре — на 29%.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023