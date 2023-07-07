Скончался автор реалити-шоу «За стеклом» Григорий Любомиров
Режиссер и продюсер Григорий Любомиров скончался в возрасте 69 лет. Об этом 7 июля сообщил Союз кинематографистов России.
«Григорий Петрович Любомиров был разносторонним и талантливым кинематографистом: сценаристом, режиссером и продюсером. Гильдия продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России выражает соболезнования его родным и близким», — говорится в сообщении.
Причины смерти не раскрываются.
Любомиров родился 22 ноября 1953 года в Ленинграде. Он окончил философский факультет Ленинградского государственного университета, аспирантуру Института международного рабочего движения, киношколу La Femis в Париже.
В качестве режиссера Любомиров снимал документальное кино, в том числе картины «Импичмент по-русски», «Маски сокитов», «Тайны посвящения».
С 1994 года Любомиров был режиссером и сценаристом программы «Куклы». В 2001 году он стал автором первого российского реалити-шоу «За стеклом». В 2004-м запустил сериал «Кулагин и партнеры».
Также Любомиров был генеральным продюсером сериалов «Одинокий волк», «Лестница в небеса», «Рублевка.Live», «Город соблазнов» и других.
Церемония прощания состоится в Николо-Архангельском крематории 8 июля 2023 года.