Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино

«Wham!» 18+

Режиссер: Крис Смит. В ролях: Джордж Майкл, Эндрю Риджли

Документальный фильм о культовой группе «Wham!» Дуэт закадычных друзей Джорджа Майкла и Эндрю Риджли из 1970-х годов, ставших легендами поп-музыки 1980-х. Поп-группа просуществовавшая четыре года. С 1982 по 1986 годы у «Wham!» случился стремительный взлет. Артисты встали в один ряд с Дэвидом Боуи, Боно, Элтоном Джоном и Полом Маккартни. Но дальше Джордж Майкл стал строить сольную карьеру. В фильме представлены архивные интервью.

С 5 июля, на «Netflix»

«Гипнотик» 18+

Фото: Blue Rider Pictures Кадр из фильма «Гипнотик»

Режиссер: Роберт Родригес. В ролях: Бен Аффлек, Уильям Фихтнер, Джеки Эрл Хейли, Алиси Брага, Дж.Д. Пардо, Хала Финли, Дайо Окенийи, Джефф Фэйи

Цель жизни детектива Дэнни Рурка — найти пропавшую дочь. Параллельное расследование серии преступлений, совершенных при необъяснимых обстоятельствах, все глубже погружает Рурка в ирреальность происходящего и ставит под сомнение все его принципы и убеждения. Заручившись поддержкой одаренного экстрасенса Дианы Круз, Дэнни вступает в смертельно опасное противостояние за гранью реальности с единственным человеком, кто может дать ему ключ к обнаружению дочери.

С 6 июля в прокате

«Статус» 16+

Фото: Виталий Белян Кадр из фильма «Статус»

Режиссер: Виталий Белян. В ролях: Нурминский, Давид Нуриев, Богдан Новиков, Тимур Гатиятуллин, Семен Трегубов, Марина Байда

Молодой человек из провинции в поисках лучшей жизни приезжает в Москву и влюбляется в девушку богатого бизнесмена, который не одобряет этот союз. Друг приезжего парня открывает ночной клуб, после чего у него начинаются проблемы. Дальнейшие события стремительно развиваются, переворачивая судьбы всех.

С 6 июля в прокате

Театр

«Дама с камелиями» 16+

Фото: Большой театр

Постановщик: Джон Ноймайер. В ролях: Светлана Захарова, Денис Родькин, Мария Виноградова, Семен Чудин, Михаил Лобухин, Евгения Образцова, Артем Овчаренко

Либретто по мотивам романа Александра Дюма-сына Джон Ноймайер написал сам. Им же была подобрана музыка из произведений Шопена. Центральное место в балете занимают три дуэта Маргариты и Армана, благодаря цвету платьев героини известных как «синий», «белый» и «чёрный», но не обойдены вниманием и другие персонажи романа, и парижское общество, играющее далеко не последнюю роль в развитии этого сюжета. Действие балета разворачивается в памяти Армана, вернувшегося в Париж после смерти Маргариты и попавшего на аукцион, где выставлено на продажу ее имущество. Появление новых лотов даёт старт новым виткам воспоминаний.

8 июля, 12:00 и 19:00, 9 июля, 19:00, Большой театр, Историческая сцена

Концерты

«Калинов мост» 18+

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко Лидер группы «Калинов мост» Дмитрий Ревякин

«Калинов мост» занимает прочное место среди классиков русского рока. Несмотря на более чем 35-летнюю историю, группа находится в прекрасной музыкальной и творческой форме и постоянно записывает новые песни. Так же музыканты органично работают в самых разных жанрах: блюз, баллады, хард-рок, психоделический рок, казачьи песни и даже частушки. На концерте поклонники услышат любимые песни: «Родная», «Летят вороны», «Конь-огонь» и другие хиты из коллектива.

8 июля, 19:00, «16 тонн»

«Увертюры. Вагнер. Бетховен. Моцарт» 6+

Фото: Пресс-служба Симфонического оркестра «Русская Филармония» Дирижер Денис Власенко

Симфонический оркестр «Русская Филармония» представит необычную программу, посвященную великим увертюрам классического репертуара. Прозвучат знаменитые инструментальные вступления к известным операм и опереттам, ставшие настоящими хитами классической музыки и часто исполняемые самостоятельно. Среди них — «Свадьба Фигаро» Моцарта, «Сила судьбы» Верди, «Кармен» Бизе, «Сорока-воровка» Россини, «Тристан и Изольда» Вагнера, «Норма» Беллини, «Летучая мышь». Дирижер — Денис Власенко.

11 июля, 19:00, Большой зал Московской консерватории

«Николай Носков» 6+

Фото: Зеленый театр ВДНХ Певец Николай Носков

Николай Носков — универсальный певец, который может исполнять и хард-рок, и баллады. Концерт в Зеленом театре ВДНХ не станет исключением: ритмически и эмоционально напряженные композиции с «металлическим привкусом» будут чередоваться с легкими танцевальными и нежными лирическими мелодиями. Зрители услышат песни «Доброй ночи», «Свеча», «Это здорово», «Свеча», «Снег», «По пояс в небе», «Я прошу», «На меньшее я не согласен» и многие другие. Конечно же, прозвучит и песня «Живой», давшая название большой концертной программе Николая Носкова.

Специальным гостем концерта станет певец Ivan, с которым Николай Носков в прошлом году записал яркую балладу «Не вставай на колени» с участием Стаса Пьехи.

7 июля, 20:00, Зеленый театр ВДНХ

Группа «Буерак» 12+

Фото: Пресс-служба VK Музыка Summer Stage

Эксцентричный дуэт из Новосибирска, энтузиасты ретро-саунда 1980х-1990х, «Буерак» прошли путь от главной мем-группы России до тотемных героев нового отечественного инди. Не отходя от своей уникальной концепции, музыканты продолжают усмехаться в лицо общественному вкусу, противостоя провокационным и шокирующим трендам современного музыкального сообщества.

6 июля, 20:00, VK Музыка Summer Stage

Музеи

«Панк-культура. Король и Шут» 16+

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

В двух выставочных пространствах «Винзавода» посетителям расскажут две истории. В «Цехе белого» представят ретроспективу панка как явления в музыке моде и искусстве. Зрители попадают в Англию середины 1970-х, рядом с витриной культового магазина SEX, оказавшего значительное влияние на формирование привычного образа панка. В «Цехе красного» — о пути группы «Король и Шут». Письма Горшка Князю в армию и дембельский альбом. Уникальные оригиналы тетрадей с черновиками текстов, которые впоследствии были взяты за основу «Старой книги». Также можно увидеть ранние фотографии, разрисованные Князем рубашки, в которых он выступал на первых концертах группы, первые афиши. Выставка расширится за счет нового пространства — кинозала «В гостях у страшной сказки».

С 7 по 9 июля на Плюс Даче состоится уикенд «Панк культуры и отдыха», вдохновленный успехом сериала «Король и Шут», и приуроченный к закрытию выставки.

До 20 июля, центр современного искусства «Винзавод»

Мультимедийная выставка «Love&Noise» 6+

Фото: Пресс-служба «Севкабель Порт»

Love&Noise — выставка студии dreamlaser, посвященная любви. Она состоит из шести инсталляций, каждая из которых раскрывает разные аспекты главного из чувств. Некоторые работы выполнены в коллаборации с медиахудожником Aizek и Liars Collective. Все инсталляции созданы специально для выставки и не были представлены ранее.

До 24 сентября, Севкабель Порт, Санкт-Петербург

«День семьи, любви и верности в Бахрушинском» 16+

Фото: Пресс-служба ГТЦМ им. А.А.Бахрушина

К всероссийскому Дню семьи, любви и верности филиалы Бахрушинского театрального музея подготовили праздничную программу. 8 июля в 12:00 на лекции «Лад в семье» (6+) с посетителями поделятся секретами семейных традиций великого драматурга Александра Островского и основателя Музея Алексея Бахрушина. Слушатели получат проверенные временем рецепты крепких, здоровых, вдохновляющих семейных отношений.

В 14:00 на экскурсии «Союз равных» (16+) гостей ждет захватывающая история семьи адвоката Николая Шубинского и актрисы Марии Ермоловой. Пройдя по залам старинного особняка на Тверской, они узнают, как именно судьба соединила преуспевающего адвоката, конезаводчика, государственного деятеля и великую драматическую актрису.

8 июля, Дом-музей М.Н. Ермоловой

«Закат Цитадели» 6+

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Выставка приурочена к 80-летию начала Курской битвы. В экспозицию вошли раритеты из фондов Музея Победы, а также предметы, найденные поисковым объединением «Витязь» во время экспедиций в районах Курска, Орла и Белгорода.

Экспонаты расскажут о боевой технике и вооружении, которое использовалось противоборствующими сторонами. Посетители увидят детали артиллерийско-минометного вооружения, бронетехники, самолетов, оружия и т.д., и смогут прочесть развернутые комментарии об их использовании в ходе Курской битвы.

До 31 декабря, Музей Победы

Фестивали

VK fest в Сочи 0+

Фото: vk.com/fest_sirius

Одно из самых громких музыкальных событий лета — VK fest, который проходит в пяти разных городах страны: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Владивосток. А 8 июля его примет Сочи.

На Медальной площади в Олимпийском парке «Сириуса» со своими хитами выступят Леонид Агутин, Клава Кока, Мари Краймбрери, DJ SMASH, Султан Лагучев, Коста Лакоста и Звонкий.

8 июля, 16:00, Сочи, Олимпийский парк «Сириус»

I фестиваль детского кино «Хрустальный ИсточникЪ» 6+

Фото: kinoistochnik.ru

Торжественное открытие состоится у Театральной площади города, перед Детской школой искусств. По красной дорожке вместе с президентом фестиваля Эвклидом Кюрдзидисом пройдут заслуженные и народные артисты Сергей Гармаш, Ольга Прокофьева, Раиса Рязанова, актеры Михаил Галустян, Марьяна Спивак, телеведущий Дмитрий Хаустов, режиссеры Алексей Федорченко, Вера Сторожева. Ключевым событием станет конкурс игровых короткометражных фильмов — «Кинокампус». В конкурсе участвуют дети от 7 до 17 лет, которые делятся на девять команд. Победителей определит профессиональное жюри, но под председательством юных киноактеров.

С 8 по 15 июля, Ессентуки

VII Международный театральный фестиваль «Толстой» 6+

Фото: tolstoyfestival.ru

Фестиваль под открытым небом проводится на территории усадьбы Льва Толстого с 2016 года. Центральное событие — балет «Анна Каренина» Большого театра в постановке руководителя Гамбургского балета Джона Ноймайера. В спектакле задействованы более 120 артистов, среди которых премьер, заслуженный артист России Александр Волчков, ведущая солистка Кристина Кретова, первый солист Александр Водопетов. Зал и сцену, повторяющую оригинальную Историческую сцену ГАБТ, построят на поляне. Спектакль смогут увидеть 1333 зрителей.

Также в программе — старое советское кино на сеновале, мастер-классы по рукоделию для детей и взрослых, литературные дискуссии.

С 7 по 9 июля, музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», Тульская область

XXXI Международный кинофестиваль «Алые паруса» имени Василия Ланового в Артеке» 6+

Фото: Пресс-служба МДЦ «Артек»

На фестивальных площадках побывают более 3000 школьников из России, а также из Австралии, Армении, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Приднестровской Молдавской Республики. Артековцев ждут встречи с любимыми актерами, захватывающие кинопросмотры и съемки собственных фильмов. Церемония закрытия пройдет на «Артек-Арене». Президент фестиваля — народный артист России Андрей Соколов. Генеральный директор — Ирина Громова.

На сцену выйдут кумиры — Юрий Чернов, Татьяна Судец, Наталья Аринбасарова, Наталья Гвоздикова, Юрий Чернов, Алексей Рязанцев, Павел Астахов, Иван Жвакин, Сергей Баталов, Александр Лойе, Антон Богданов и многие другие. Артисты наградят создателей за лучший фильм, который выберет из конкурсной программы детское жюри.

До 8 июля, МДЦ «Артек»

«Дни иранского кино в Москве» 16+

Фото: Monir Gheidi Кадр из фильма «Виллы»

Все поклонники иранского кинематографа смогут посмотреть фильмы иранских режиссеров в кинотеатре «Иллюзион» бесплатно. Фильмы будут показаны на фарси с русскими субтитрами. Картины познакомят зрителя с темами, волнующими современных иранских кинематографистов.

Драма «Виллы» обращается к периоду ирано-иракской войны. Фильм «Хэнасс» повествует об усилиях жены ученого-ядерщика, которого убили, вывести семейную жизнь из тревог и неурядиц. Покажут так же картину «Сара и Аида», романтическую комедию «Романтическая история Имада и Туби», анимационный фильм «Лупту».

С 6 по 9 июля, кинотеатр «Иллюзион»

«Французские премьеры в Октябре» 16+

Фото: Centre National du Cinéma Кадр из фильма «Чужак»

В рамках кинофестиваля 6 июля представят фильм Сильвена Даклу «Большие надежды». 11 июля — «Чужак» от Ксавье Жанса. Закроется фестиваль 12 июля. В этот день Global Film и «КАРО.Арт» представят «Развод по-геймерски» режиссера Хьюго П. Томаса. Показ пройдет на месяц раньше старта проката в России. Одну из главных ролей в фильме исполнила культовая французская певица и актриса Ванесса Паради.

По сюжету, 14-летние Джордан и Патрик сломали любимый «плейстейшн». Казалось бы, невелика потеря, но в глуши на юге Франции достать новую игровую консоль не просто. Парни решают симулировать страшную болезнь и открыть онлайн сбор средств «на лечение».

До 12 июля, кинотеатр «Октябрь»

ORIGINAL+Doc 18+

Фото: Красный квадрат Кадр из фильма «Алексей Балабанов. Послесловие…»

Первый фестиваль документального контента стриминговых платформ пройдет в рамках «Российской креативной недели. Москва Фест» в павильоне «Кино». Будут показаны премьерные документальные фильмы — оригинальные проекты российских онлайн-кинотеатров. Первый канал представляет документальный фильм Фильм «Алексей Балабанов. Послесловие…», который участвует в конкурсе фестиваля. После сеансов у зрителей будет возможность задать вопросы создателям. 8 июля в 16:00 START представит «Бей первой!» — фильм о женской футбольной команде из Дагестана.

С 6 по 9 июля, ЦПКиО им. М. Горького