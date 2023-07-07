Актер Курганского театра драмы Рудольф Искаков умер в возрасте 82 лет
В возрасте 82 лет скончался актер Курганского театра драмы Рудольф Искаков. Об этом сообщила пресс-служба театра в социальной сети «ВКонтакте».
«5 июля умер заслуженный артист РФ Рудольф Кириллович Искаков», — сказано в публикации.
Коллектив театра выразил глубокие соболезнования семье и близким артиста. Прощание состоится 8 июля.
Искаков начал свой творческий путь в 1960 году — тогда он поступил в студию при Тульском драматическом театре, которая находилась в его родном городе. В Курганском театре драмы актер проработал 38 лет, за это время он сыграл более 40 ролей.