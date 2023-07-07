Порядка 50 км федеральных трасс отремонтируют в Псковской области

В Псковской области отремонтируют 55 км федеральных трасс Р-23 и Р-56. Об этом Псковской ленте новостей рассказали в ФКУ «Упрдор «Северо-Запад».

Так, с 10 июля работы стартуют на участке Р-56 Великий Новгород – Сольцы – Порхов – Псков, со 105-го по 140-й км. Они продлятся до середины августа. За это время подрядная организация должна выполнить устройство защитного слоя из литой эмульсионно-минеральной смеси и нанести горизонтальную дорожную разметку из термопластика.

Аналогичные работы в середине августа начнутся на участке Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь с 481-го по 501-й км. Подрядчик отремонтирует асфальтобетонное покрытие «картами», с последующим устройством выравнивающего и защитного слоя. После этого на полотно нанесут разметку.

На этих участках в связи с дорожными работами будет организовано реверсивное движение с ручным регулированием. Скорость придется ограничить до 40 км/ч, уточняет Псковское агентство информации.