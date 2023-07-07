Рыбак из Пензы поймал сома весом 23 кг

Рыбак из Пензы поймал гигантского сома, вес которого составил 23 кг. Снимком фантастического улова он поделился с ИА «Пенза-пресс».

По словам рыбака, эту рыбу он выловил в Сурском водохранилище с лодки на джиг. Впрочем, сом гигантского размера не является уловом этого сезона. А этим летом мужчине удалось поймать несколько крупных щук весом почти 4 кг.

Агентство напоминает, что в апреле этого года другой рыбак из Пензы выловил в реке Суре сома, вес которого превысил 60 кг. По его словам, бороться с рыбой ему пришлось около получаса.

Рыбак не до конца взвесил сома, так как не смог его положить на весы. Стрелка весов замерла на отметке в 43 кг.

Ранее, 9 июля, сообщалось, что с начала года рыбодобывающие предприятия Ленобласти добыли на 10,6% больше ладожской корюшки, чем за тот же период прошлого года. Показатель составил 1071 т. Он стал самым высоким за шесть лет.