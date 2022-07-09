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В Ленинградской области побили рекорд по вылову корюшки

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Рыбодобывающие предприятия Ленобласти с начала года добыли на 10,6% больше ладожской корюшки, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщает 78.ru.

Показатель составил 1071 т. Он стал самым высоким за шесть лет.

«По предварительным данным, улов водных ресурсов составил с начала года 11,7 тыс. т (52% годового плана), выращено 6,6 тыс. т (51%), произведено 23,3 тыс. т товарной рыбоводной продукции (68,5%)», — заявили в администрации региона.

Также в материале отмечается, что в отрасли на данный момент работают 2,5 тыс. человек.

Ранее, 6 июля, сообщалось, что в Ульяновске местные жители Павел Жуков и Алексей Зайцев поймали крупного сома весом больше центнера. Рыбу поймали на Волге.

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