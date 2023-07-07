В Донецке открыли цех по пошиву снаряжения для военных
В Донецке открылся цех по пошиву снаряжения для участников спецоперации по защите Донбасса. Его работу 7 июля показал корреспондент «Известий» Александр Устинов.
Швейное предприятие получило название «Цех80». Его организовали волонтеры.
«На данный момент производим подсумки, маскхалаты, дождевики и в целом снаряжение, которое бойцам на фронте нужно», — рассказал представитель проекта «Дело 22» Сергей.
Работники цеха сначала создают опытные модели, а потом запускают их в серийное производство. При работе учитываются пожелания и замечания военных.
Накануне российские военные привезли гуманитарную помощь в храм в Меловатке Луганской Народной Республики (ЛНР). В нее вошли продукты, которые прихожане фасуют и раздают нуждающимся.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.