Бразильский доброволец Жак Якубьян участвует в спецоперации по защите Донбасса для того, чтобы защитить свою семью. Интервью у военнослужащего взял корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань в пятницу, 7 июля.

Якубьян родился в городе Сан-Паулу. Свою жену он встретил 18 лет назад, когда был на экскурсии в России и Белоруссии. Он рассказал, что до спецоперации 30 лет работал ювелиром и планирует вернуться к этой деятельности после окончания спецоперации. Сейчас Якубьян служит вместе с горловскими минометчиками 132-й бригады.

«Я защищаю свою жену, ее семью. Мы купили дом, я защищаю свою землю. У меня нет причин возвращаться в Бразилию. Я уважаю свою родину, но у меня нет причин возвращаться. Здесь мне лучше», — сказал он.

По словам военнослужащего, все его близкие, друзья и семья поддерживают его участие в спецоперации. Он отметил, что слышал о службе своих соотечественников на украинской стороне. Якубьян считает, что они приняли такое решение из-за денег, пропаганды со стороны киевского режима, а также из-за вмешательства со стороны НАТО и Евросоюза.

«Возможно, им предлагают большие деньги, а в Бразилии много безработных. Они просто не понимают, за что воюют, всё из-за денег. ЕС и НАТО приложили свою руку», — подчеркнул бразилец.

Ранее в этот день военкор «Известий» также показал работу минометчиков 132-й бригады, в которой служит Якубьян, на новгородском (нью-йоркском) направлении. Астрахань сообщил, что огонь сейчас постоянно ведется с корректировкой с воздуха.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.