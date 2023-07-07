Водитель погиб в утонувшем автомобиле в Красноярском крае

Тело мужчины обнаружили в утонувшем автомобиле в Красноярском крае. Предполагается, что потерпевший находился за рулем в нетрезвом состоянии.

Инцидент произошел 5 июля в Богучанах. Водитель автомобиля «ВАЗ» съехал в реку, сообщает ИА KrasnoyarskMedia. На следующий день спасатели по заявке полицейских подняли автомобиль со дна реки с помощью строп и автокрана.

Тело водителя находилось в машине. По факту происшествия проводится проверка.

В Иркутской области мужчина чуть не утонул, пытаясь пересечь реку на машине. Поток подхватил автомобиль и унес его вниз по течению. Транспортное средство село на мель, водителю удалось перебраться на крышу.