Мужчина попытался пересечь иркутскую реку на машине и чуть не погиб

В Иркутской области мужчина решил пересечь реку Слюдянку на машине, но поток воды подхватил автомобиль и унес его вниз по течению. Об этом в пятницу, 7 июля, сообщает МЧС России на своем Telegram-канале.

Легковушка села на мель. После этого водитель смог взобраться на крышу автомобиля. На помощь ему вышли спасатели и волонтеры. Они обнаружили транспортное средство во время очистки берега.

Мужчину благополучно переправили на берег.

Ранее в июле спасатели вытащили из воды двух человек, которые едва не утонули в водоемах Липецка и области. Специалисты оказали помощь 25-летней девушке и 33-летнему мужчине.