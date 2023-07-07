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Матч футбольных сборных России и Катара пройдет в Дохе 12 сентября

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Сборные России и Катара по футболу проведут товарищеский матч в Дохе 12 сентября. Об этом 7 июля сообщил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

«Матч между сборными России и Катара пройдет в Дохе 12 сентября. Федерация футбола Катара определит, на каком стадионе он состоится», — сказал он журналистам.

Этот матч станет четвертым в истории противостояний двух сборных. В прошлом обе команды одержали по одной победе и один раз сыграли вничью.

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Ранее, 26 марта, сборная России обыграла команду Ирака со счетом 2:0. Мячи забили во втором тайме Антон Миранчук и Сергей Пиняев. На послематчевой пресс-конференции главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин раскритиковал своих подопечных за игру в первом тайме.

23 марта сборные России и Ирана сыграли вничью со счетом 1:1 в товарищеском матче. В составе россиян пенальти реализовал Антон Миранчук.

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