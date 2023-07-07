Свыше 10,8 тыс. человек пострадали от укусов клещей в Приангарье

Больше 10,8 тыс. жителей Иркутской области пострадали от укусов клещей с начала сезона. В числе пострадавших — почти 2,3 тыс. детей.

Укусы вредителей зарегистрированы в большинстве районов региона. На исследования поступили свыше 7,4 тыс. клещей, порядка 1,8 тыс. особей оказались заражены боррелиозом Еще 48 клещей переносили энцефалит. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

С начала сезона боррелиоз диагностировали у 71 жителя Иркутской области, еще 45 человек заболели энцефалитом. У 33 человек диагностировали клещевой риккетсиоз.

В Хабаровском крае в начале июля зарегистрировали первый с начала сезона случай гибели человека от укуса клеща. Подросток заболел клещевым энцефалитом, у него не было прививки от заболевания.