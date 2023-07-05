Первый за несколько лет случай гибели от клеща зафиксировали в Хабаровском крае
В Хабаровском крае зафиксировали первый с начала сезона случай гибели от укуса клеща. В Амурске умер подросток, заболевший весенне-летним клещевым энцефалитом. У него не было прививки.
По данным регионального управления Роспотребнадзора, которые приводит ИА AmurMedia, с начала эпидсезона с жалобами на укусы клещей в медицинские организации края обратились 5766 человек. 1692 из них — это дети.
Присасывания клещей регистрируются во всех районах Хабаровского края, кроме Тугуро-Чумиканского района. Около половины случаев зафиксировано в столице региона.
В Хабароском НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора рассказали, что вирусом клещевого энцефалита инфицировано порядка 2% исследованных клещей, которых сняли с людей, а клещевым бореллиозом — 51%.
Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае выявили случай заболевания энцефалитом у женщины после употребления ею молока. Женщина употребила сырое молоко от инфицированного животного.