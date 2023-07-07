На своем месте: что сделал для Омской области врио губернатора

7 июля исполнилось 100 дней с даты вступления Виталия Хоценко в должность врио губернатора Омской области. Он приехал в регион сразу после назначения на пост президентом РФ Владимиром Путиным 29 марта 2023 года. До этого Хоценко возглавлял правительство Донецкой Народной Республики. Как показал себя Виталий Хоценко в новом регионе, разбирались «Известия».

Курс на открытость

Максимальная открытость и ежедневная активность в соцсетях — первое, чем Виталий Хоценко удивил жителей региона. Он каждое воскресенье в видеоформате в Telegram делится с жителями региона итогами недели. Врио губернатора и сам запросто выходит на улицы пообщаться с людьми, чтобы из первых уст узнать, чего не хватает омичам.

Фото: Елена Абрамова

А по субботам, которые теперь для властей региона официально являются рабочими, Хоценко с командой выезжает на строительные объекты. Результатами врио губернатора делится в соцсетях. Помимо этого, с первой недели на новом месте он начал принимать жителей лично.

Поддержка

Хоценко поставил перед собой задачу — «расконсервировать» регион, подготовить Омскую область к новой роли в экономике Сибири и страны в целом. Для ее выполнения он с первых дней заручился поддержкой ведущих политиков страны.

В начале апреля он встретился с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным. Обсудили планы социально-экономического развития региона — строительство жилья, восстановление дорожного и мостового хозяйства области.

На встрече с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым врио главы региона обсудил ситуацию, которая складывается в Омской области в сфере строительства объектов по нацпроектам «Образование» и «Демография».

С заместителем председателя правительства РФ Викторией Абрамченко говорили о решении одной из главных задач, поставленной президентом: прекращении оттока населения области в другие регионы.

С заместителем министра обороны РФ Тимуром Ивановым обсуждалась возможность включить военных специалистов в процесс строительства социально важных объектов — школ, детских садов и учреждений здравоохранения.

А с министром финансов РФ Антоном Силуановым Хоценко договорился о выделении Омской области средств из федерального бюджета на ремонт дворовых территорий, поскольку в ходе встреч с омичами выяснилось, что эта тема их очень волнует.

Фото: Елена Абрамова Министр финансов РФ Антон Силуанов и врио губернатора Омской области Виталий Хоценко

Межрегиональное сотрудничество

На Петербургском международном экономическом форуме Виталию Хоценко и команде регионального правительства удалось заключить более 20 перспективных соглашений о сотрудничестве.

Так, достигнута договоренность с Чувашией развивать промышленность, сельское хозяйство и прокладывать связь в сферах культуры, спорта и туризма. С Москвой регион будет сотрудничать по программе до 2028 года. Ожидаются совместные мероприятия в торгово-экономической, инвестиционной и социальной сферах.

После десятилетнего перерыва Омская область вернулась к торговле с Южной Осетией. Туда омичи поставляют оборудование машиностроения, красильные экстракты, изделия из пластмасс, каучук, резину, мебель. Теперь Омская область готова дополнительно отгружать зерно. В рамках соглашения со Ставропольским краем вернувшиеся из зоны СВО омские военнослужащие будут проходить реабилитацию на Кавказских Минеральных Водах.

Региональный представитель Российской ассоциации политконсультантов в Сибири Игорь Кузнецов: Это кандидат федерального центра, назначенный президентом. Уже на старте он занял проактивную позицию и продемонстрировал, что способен быть эффективным лоббистом региона, встретившись с целым рядом федеральных руководителей: вице-премьером Викторией Абрамченко, курирующей СФО, заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным, министром финансов Антоном Силуановым. Врио активно отработал ПМЭФ-2023 — подписано более 20 соглашений, при этом за большей их частью — реальные действия, а не только декларация намерений. Всё это в комплексе сейчас работает ему только в плюс, поскольку формируется устойчивый сигнал для жителей региона о том, что Омская область федеральной властью не будет забыта, а врио способен достучаться до московских кабинетов и договориться о преференциях для региона.

Удалось договориться о сотрудничестве с транспортно-логистическим холдингом «Дело». Планируется построить новые логистические комплексы и реконструировать уже имеющиеся. Согласно подписанному документу с группой компаний, стороны планирует совместный запуск новых логистических продуктов и расширение грузовой базы Омской области.

Образование

Врио губернатора заручился поддержкой министра просвещения РФ Сергея Кравцова в вопросе завершения строительства детских садов и школ в рамках нацпроектов «Образование» и «Демография».

Будет выделено более 2 млрд рублей на ремонт школ. В течение двух лет ремонтные работы проведут в 19 школах города и области. Впервые в программу модернизации включат и загородные детские лагеря, где омские школьники проходят летнее оздоровление. Также врио губернатора Омской области передал 46 новых микроавтобусов для сельских школ по федеральной программе «Школьный автобус». Их получили 30 муниципалитетов региона.

Фото: Елена Абрамова

Здравоохранение

Виталий Хоценко принял решение о строительстве единого детского инфекционного центра на Левобережье, что позволит создать в регионе единую службу оказания помощи детям при инфекционной патологии. Планируется, что своих первых пациентов стационар примет в 2027 году. Виталий Хоценко поставил задачу региональному минздраву начать взаимодействие с медицинским вузом, чтобы подобрать персонал, в том числе используя механизм целевого набора.



Президент Фонда «Центр развития региональной политики» Илья Гращенков: Наличие собственной стратегии развития — важная особенность, которая отличает губернаторов «новой волны» от их предшественников. Врио главы Омской области Виталий Хоценко последовательно продвигает регион на федеральном уровне, привлекая новые важные федеральные проекты: не только в традиционных для субъекта сферах ВПК и АПК, но и логистики. У него есть сформулированный план действий, который лег в основу его социально-экономической программы, и связи, необходимые для реализации лоббистских усилий на федеральном уровне. В своей стратегии развития Хоценко делает акцент на развитии логистической отрасли, видя в ней новую точку роста с учетом выгодного географического расположения Омска. С одной стороны, Омская область — как бы продолжение Урала, а с другой — уже Сибирь и имеет протяженную границу с Казахстаном. Такое пограничное состояние позволяет региону претендовать на звание того самого «евразийского моста» из географической Европы в Азию.

Помимо этого, в муниципалитетах ведется капитальный ремонт медучреждений и ФАПов. Также районным больницам Омской области передали машины скорой помощи и передвижные медицинские комплексы.

Дороги

Региональные минтранс и минфин получили от врио губернатора поручения проработать вопрос выделения Омску дополнительных средств на ремонт дорог из областного дорожного фонда. Также профильному ведомству поставлена задача обновить дорожную разметку и в сжатые сроки привести трассы в порядок.

В этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» омичам предстоит отремонтировать порядка 150 км региональных трасс и городских улиц. На проблемы, связанные с содержанием и ремонтом дорог в Азовском районе, Хоценко направил 146 млн рублей. В Таврическом районе в этом году на ремонт дорог выделено 549 млн рублей.

На капитальный ремонт Ленинградского моста через Иртыш направлено около 2 млрд рублей. Работы ведутся в рамках нацпроекта. После ремонта мост можно будет эксплуатировать 100 лет.

Благоустройство

В 24 районах Омской области приведут в порядок пешеходные переходы возле школ. На эти цели выделено 80,5 млн рублей из регионального бюджета. Средства пойдут на обустройство светофоров, знаков, нанесение дорожной разметки и пешеходные ограничения в 70 сельских поселениях.

Достигнута договоренность с министром финансов РФ о выделении Омской области средств на ремонт дворовых территорий. Врио главы области заявил о необходимости единого подхода к благоустройству городов. Так, в 2023 году на преображение Омска выделено порядка 1,5 млрд рублей.

АПК

Каждую неделю врио губернатора выезжает в муниципальные районы Омской области, где лично оценивает темпы реализации нацпроектов.

С его подачи увеличена единовременная выплата молодым аграриям. Теперь они смогут получить до 500 тыс. рублей. Выплата доступна в течение трех лет после окончания вуза или колледжа.

Транспорт

В регионе с приходом Виталия Хоценко впервые заработает программа масштабного обновления парка пассажирских автобусов на областных маршрутах. Хоценко договорился о выделении Омской области 700 млн рублей. На эти средства будет закуплено около 150 автобусов различной вместимости для сел. Благодаря обновлению, которое составит почти 90%, работа общественного транспорта в муниципалитетах станет стабильнее, а поездки на дальние расстояния — безопаснее.

Также Виталий Хоценко заявил о создании единой платформы управления транспортной системой города. Новая технология позволит следить за трафиком и управлять длительностью зеленого сигнала светофора.

СВО

Особое внимание в регионе уделяется повестке СВО.

В Омской области открывают региональное отделение госфонда поддержки ветеранов СВО «Защитники Отечества». Соцработники, социальные координаторы, психологи и юристы помогут собрать все документы и получить нужные услуги.

45 млн рублей будет распределено между муниципалитетами на дополнительные меры поддержки участникам спецоперации. В регионе семьи мобилизованных, контрактников и добровольцев освобождены от платы за детский сад и платы за горячее питание школьников с 5-го по 11-й класс.

Также расширен список льготников по догазификации. С 1 мая в Омской области мерой поддержки могут воспользоваться члены семей участников спецоперации. Им компенсируют до 130 тыс. рублей за подведение газа к дому. В перечень также добавили несколько воинских частей, представители которых получат право на догазификацию.