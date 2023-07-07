В Тамбовской области назначен новый и.о. министра экологии

Исполняющей обязанности министра экологии и природных ресурсов Тамбовской области назначена Алла Албегова, которая ранее возглавляла министерство охраны окружающей среды Кировской области. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Максим Егоров, сообщает пресс-служба областного правительства.

Данное место было вакантно с апреля 2023 года, пишет ИА «ОнлайнТамбов.Ру». С января 2022 года министерством руководил Альберт Андреев, который написал заявление об уходе по собственному желанию в апреле 2023 года.

В обязанности Албеговой теперь входят вопросы госуправления в сфере охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности, изучения и использования природных ресурсов. Кроме того, она будет осуществлять охотничий контроль, курировать область охраны и использования объектов животного мира.

Алла Албегова окончила Кировский политехнический институт по специальности «Технология электрохимических производств», отмечает ИА «Абирег». Она является кандидатом химических наук. С 2014 по 2016 год руководила институтом естественных наук, институтом химии и экологии Вятского государственного университета. С 2016 года по май 2023-го Албегова руководила министерством охраны окружающей среды Кировской области.