Врач рассказала о вреде для здоровья от лекарств на основе марихуаны

Лекарства на основе медицинского каннабиса (марихуаны) имеют побочные эффекты — в худшем случае могут вызвать шизофреноподобный психоз. Об этом в пятницу, 7 июля, «Известиям» сообщила научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо.

«Из однозначно отрицательного эффекта — липофильные препараты легко проходят через мембраны головного мозга, соответственно, воздействуют на нейросиноптические пути и приводят к определенной активации одних структур и подавлению других. Самое страшное — могут вызвать шизофреноподобный психоз и дебют шизофрении, если у человека для этого есть определенная генетическая предрасположенность. Похожи на опиаты, но чуть легче», — рассказала специалист.

Ранее в этот день главный государственный врач Украины Игорь Кузин сообщил, что минздрав страны поддержал предложенную президентом Владимиром Зеленским легализацию лекарств на основе медицинского каннабиса (марихуаны). По его словам, в ближайшее время законопроект будет вынесен в Верховную раду и там принят.

Зеленский призвал легализовать на Украине медицинский каннабис 28 июня. Он отметил, что легализация таких лекарств будет честной «для всех, кто этого требует», в частности, чтобы избавиться от стресса, боли и травм.

В феврале прошлого года Европейское региональное бюро ВОЗ отмечало, что до 9,6 млн украинцев могут испытывать проблемы с психическим здоровьем. Из них у 3,9 млн могут быть состоянии расстройств средней или тяжелой степени.

До этого, в феврале 2017 года, украинское министерство социальной политики, публикуя данные о количестве граждан, страдающих психическими расстройствами, указывало, что, согласно статистике, их число на Украине составляет более 3% населения. Таким образом, страна находилась на первом месте среди европейских государств по данному показателю. Также отмечалось, что еще 2 млн украинских граждан ежегодно требуется помощь психиатров.