Рестораны «Кафе Пушкинъ» и «Турандот» заявили о работе в обычном режиме
Рестораны «Кафе Пушкинъ» и «Турандот» в центре Москвы открыты для посетителей. Об этом сообщили в заведениях агентству городских новостей «Москва» в пятницу, 7 июля.
«Мы работаем. Возгорание было не у нас, а в техническом помещении на крыше соседнего здания», — уточнили в «Кафе Пушкинъ».
В ресторане «Турандот» также подтвердили, что работают в штатном режиме.
ЧП произошло накануне. Сообщалось, что огонь охватил крышу здания, в котором располагаются рестораны «Турандот» и «Кафе Пушкинъ». Сотрудники ресторанов сразу попросили людей покинуть помещение, никто не пострадал. Всего эвакуировали 100 человек.
Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Из-за происшествия образовалась большая пробка.
Позже возгорание было ликвидировано в 20:43, пишет РИАМО.
«Кафе Пушкинъ» работает с 1999 года. Ресторан посещали Билл Клинтон, Нурсултан Назарбаев, Анджелина Джоли и другие известные персоны.