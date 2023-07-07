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ФСБ задержала подорвавшего ж/д пути в Крыму агента украинской разведки

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Фото: ФСБ РФ
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В Симферополе задержан завербованный разведкой Украины мужчина, подорвавший в феврале железнодорожные пути в Бахчисарайском районе Крыма. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России 7 июля.

«ФСБ пресечена противоправная деятельность гражданина России 1998 года рождения, причастного к совершению диверсионно-террористического акта на объекте железнодорожного транспорта Республики Крым по заданию украинских спецслужб», — говорится в сообщении ЦОС.

По данным ФСБ, житель Симферополя после начала спецоперации в феврале 2022 выехал в Одессу, где был завербован сотрудниками Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины. Он прошел курс разведывательно-диверсионной подготовки, после чего был направлен в Крым.

По заданию украинских кураторов 23 февраля текущего года мужчина осуществил подрыв железнодорожного полотна на перегоне «Чистенькое-Почтовое» в Бахчисарайском районе Крыма с использованием самодельного взрывного устройства (САУ), которое ему было передано через тайник.

Задержанный дал признательные показания о сотрудничестве с украинскими спецслужбами, он арестован. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 281 УК РФ («Диверсия»).

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