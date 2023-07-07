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В Москве открылся гастрономический фестиваль «Вкусы России»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В столице открылся гастрономический фестиваль «Вкусы России», гости которого смогут попробовать разные блюда и принять участие в мастер-классах. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Фестиваль, организованный Минсельхозом России совместно с правительством Москвы, продлится до 16 июля. Для посетителей ежедневно открыто 26 площадок в разных районах города.

«Свою продукцию на фестивале представили фермеры и производители более чем из 70 регионов. Помимо этого, на площадках запланирована большая культурная программа с концертами, театральными представлениями и творческими занятиями. Детей и взрослых научат народным техникам художественной росписи и мозаики, гончарному делу, резьбе по дереву», — отметила заммэра.

В первые дни фестиваля можно посетить, к примеру, гончарную мастерскую на улице Адмирала Руднева в Южном Бутове. Там покажут, как создать из глины кружку в технике дагестанских мастеров или сибирские креманки. На Ключевой улице в Братееве будет работать мастерская деревянных игрушек. Там предложат вырезать на токарном станке ложку из древесины липы, собрать матрешку или трещотку.

Участники мастер-классов, которые пройдут на Святоозерской улице в районе Косино-Ухтомский, изучат технику скани и изготовят кулон, а также сделают браслет из гусевского хрусталя.

В ряде других районов города состоятся кулинарные мастер-классы: их участники изучат рецепты блюд, которые готовят в разных уголках России. В меню — пирожки с медом и лесными ягодами, старинный суп калья с огурцами или коврижка с орехами и пряностями.

Также в рамках фестиваля в художественной мастерской на Тверской площади культурологи расскажут об истории и жизни народов России. Кроме того, здесь организуют занятия по каллиграфии, русской вязи и предложат написать маслом небольшую картину. Посетителям Парка Горького расскажут о мозаике, о том, какие символы и понятия в ней зашифровывали. Посетители площадки смогут украсить горшок для цветов, тарелку или сделать настенное панно.

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