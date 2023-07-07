Два стратегических ракетоносца Ту-160 провели 12-часовой полет в ходе учений

Минобороны РФ 7 июля сообщило, что экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 в ходе летно-тактических учений выполнили посадку на военный аэродром в Воркуте.

«В ходе летно-тактического учения дальней авиации ВКС России два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили посадку на военный аэродром в Воркуте, в Республике Коми», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что экипажи отработали беспосадочный перелет с аэродрома базирования. Были осуществлены две дозаправки в воздухе от Ил-78. За время выполнения полетного задания Ту-160 преодолели около 9 тыс. км, продолжительность полета составила более 12 часов.

Как уточнили военном ведомстве, в учениях были задействованы более 10 самолетов Ту-160, Ту-95МС и Ил-78. Учения проходят под руководством Героя России командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша. По его словам, несмотря на выполнение боевых задач в ходе спецоперации, все спланированные мероприятия боевой подготовки выполняются в полном объеме. В учении, начавшемся 4 июля, участвуют авиационные полки Энгельсского и Амурского соединений дальней авиации.

«В рамках данных учений пара стратегических ракетоносцев Ту-95МС совершила посадку на аэродроме Анадырь Чукотского автономного округа, стратегические ракетоносцы Ту-160 — на аэродроме Советский в Республике Коми», — добавил Кобылаш.

По информации Минобороны, в ходе выполнения поставленных задач летный состав отработал полеты на боевое применение авиационных средств поражения по заданным учебным целям в условиях противодействия противовоздушной обороне (ПВО) условного противника, а также полеты на поисково-спасательные работы в арктическом районе.

Ранее, 3 июля, экипажи противолодочных вертолетов Ка-27 провели учение по поиску подводной лодки в Баренцевом море. Кроме отработки учебно-боевых упражнений, морские летчики выполнили полеты в составе пары на различных режимах полета и различных высотах, в том числе на предельно малых.