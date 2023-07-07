Житель Приамурья застрелил сожительницу и ее друга из-за ревности

Житель Амурской области застрелил двух человек из ревности. Об этом 7 июля сообщило СУ Следственного комитета (СК) РФ по региону.

Отмечается, что инцидент произошел 2 июля в поселке Мадалан. Во время распития спиртных напитков 45-летний мужчина поссорился с сожительницей. Женщина объявила о разрыве отношений и ушла к другому мужчине. Обвиняемый из ревности взял охотничье ружье и застрелил обоих. После совершенного преступления мужчина ушел в лес, но через некоторое время вернулся домой, где был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

На допросе он полностью признал свою вину. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц»). Злоумышленник заключен под стражу.

Ранее, 5 июля, мужчина застрелил директора завода «Пластблок» в Верхней Пышме Свердловской области из-за романа с его бывшей женой. Предварительно, после совершения преступления он сбежал и покончил с собой.

По данным источника «Известий», на совершение преступления мужчину могла подтолкнуть сама экс-супруга. Предположительно, таким образом она хотела избавиться от двух мужчин разом, поскольку у предпринимателя начались проблемы с бизнесом: известно, что у мужчины накопились кредиты, которые он не мог погасить.

2 июля мужчина из-за ревности зарезал свою жену в Приокском районе Нижнего Новгорода. По версии следствия, он ударил супругу ножом в грудь во время ссоры, от полученных ранений женщина скончалась на месте.