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Мужчина застрелил директора уральского завода из-за бывшей жены

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Мужчина застрелил директора завода «Пластблок» в Верхней Пышме Свердловской области из-за романа с его бывшей женой.

Предварительно, после совершения преступления он сбежал и покончил с собой.

Как сообщил источник «Известий» 5 июля, на совершение преступления мужчину могла подтолкнуть сама экс-супруга. Возможно, таким образом она хотела избавиться от двух мужчин разом, поскольку у предпринимателя начались проблемы с бизнесом: известно, что у мужчины накопились кредиты, которые он не мог погасить.

«Бизнесмен так ударился в отношения, что запустил бизнес и даже продал трактор, чтобы купить возлюбленной автомобиль за 5 млн», — проинформировал источник.

Другие подробности преступления выясняют следователи.

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Ранее в этот день сообщалось, что мужчина из-за ревности зарезал свою жену в Приокском районе Нижнего Новгорода. По версии следствия, он ударил супругу ножом в грудь во время ссоры, от полученных ранений женщина скончалась на месте.

51-летнего мужчину заключили под стражу, он признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

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