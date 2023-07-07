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В России появятся стандарты для быстровозводимых домов

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Фото: РИА Новости
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В России разработают стандарты для модульных зданий, сообщили «Известиям» в Минстрое. Эта технология позволяет возводить дома максимально быстро и дешево, и она особенно актуальна для восстановления новых регионов РФ.

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Соответствующий ГОСТ планируется утвердить во второй половине 2024 года.

«Также будут внесены изменения в строительные своды правил — чтобы можно было использовать модульные конструкции при возведении зданий и сооружений», — рассказали в Минстрое.

По словам члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александра Якубовского, это долгожданная инициатива, и не только для новых регионов. Например, сейчас используется модульная технология при строительстве медицинских учреждений в отдаленных сельских поселениях, добавил он.

Модульные дома — быстровозводимые здания, крупные элементы которых доставляются на строительную площадку в готовом виде, сказал управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

Технологию можно сравнить с конструктором, отметил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

«Основа таких зданий — каркасы из дерева, металла или комбинированные, то есть одновременно из дерева и металла. В каркас укладывают защиту от влаги, пара, ветра, а также шумоизоляцию и утеплитель — пенопласт или вата. Поверх каркаса кладется обшивка, она может быть любой: деревянный брус, сайдинг, панели из композита», — рассказал депутат.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Возведут в кубик: в России появятся стандарты для модульных домов

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