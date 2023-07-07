Биоинженерные патчи для хронических ран могут ускорить заживление на 30%

Ученые университета МИСИС и НИИ клинической и экспериментальной лимфологии (филиал Института цитологии и генетики СО РАН) разработали полимерные патчи, предназначенные для терапии трофических язв — длительно (более шести недель) незаживающих ран на кожных покровах или слизистых оболочках, которые развиваются в результате омертвения тканей. Чаще всего от них страдают больные сахарным диабетом.

Исследователи предложили наносить на полимерные конструкции биоактивные компоненты из плазмы крови. Они выяснили , что с ее помощью в течение десяти дней затягивание ран ускоряется на 32,1%, а полное заживление с высоким процентом коллагеновых волокон происходит на 19-е сутки.

«Как известно, основной компонент плазмы — альбумин. Этот белок крайне неустойчив в растворах при кислых рН. При более высоком рН (8,1) он стабилизируется, и его высвобождение более вероятно. Следовательно, процедуру фиксации активных соединений на поверхности материала можно использовать и для доставки терапевтических агентов с интеллектуально контролируемым высвобождением в зависимости от кислотности среды», — отметила младший научный сотрудник НИИ клинической и экспериментальной лимфологии Елизавета Пермякова.

Подход, основанный на использовании плазмы собственной крови пациента, и эксперименты показали, что патчи имеют высокие шансы на одобрение для их использования в лечебной практике.

Подробности читайте в эксклюзивном интервью «Известий»:

Решающий патч: хронические раны вылечат с помощью плазмы крови пациента