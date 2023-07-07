Нестеров назвал восстановление музыки композиторов СССР «пожизненным проектом»

Лидер рок-группы «Мегаполис» планирует посвятить всю жизнь исследовательскому проекту «Три степени свободы. Музыка > Кино > СССР». Об этом музыкант рассказал «Известиям» после презентации книги об Олеге Каравайчуке, состоявшейся на кинофестивале «Зеркало».

Первая часть мультимедийного проекта Олега Нестерова, включающего сайт, книгу и издание аудиозаписей, была посвящена творчеству Альфреда Шнитке, вторая — Каравайчуку.

«Впереди — другие герои, которые ждут своего часа. А само время — не ждет. Уходят очевидцы тех событий, исчезают материалы, портятся пленки… Я себе сказал, что это мой пожизненный проект. Сколько успею, столько сделаю», — подчеркнул музыкант.

По его словам, в будущем героями проекта станут Моисей Вайнберг, Николай Каретников, Гия Канчели, София Губайдулина и Александр Кнайфель.

Подробности читайте в эксклюзивном интервью «Известий»:

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