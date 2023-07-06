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В Зеленограде построят жилой комплекс с объектом образования

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В Зеленограде инвестор построит жилой комплекс с объектом образования. Об этом сообщил заммэра Москвы Владимир Ефимов в четверг, 6 июля.

По его словам, ЖК разместится на улице Летчика Полагушина. Высота будущих строений не должна превышать 55 м, отмечает телеканал «360».

Ефимов отметил, что город заключил договор аренды земельного участка площадью 1,7 га в Зеленограде по итогам открытого аукциона. Его выиграла компания из Красноярского края, пишет RT.

«Инвестор сможет построить жилой комплекс общей площадью до 33 тысяч квадратных метров и объект образования площадью 900 квадратных метров», — приводит слова Ефимова «Москва 24».

Представитель застройщика добавил, что реализовать проект планируется в короткие сроки, отмечает сайт kp.ru.

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Ранее 6 июля стало известно, что в столичном районе Соколиная Гора построят торгово-бытовой объект с автосервисом. Как отмечает агентство городских новостей «Москва», инвестор будет определен по результатам торгов.

В июне мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в Москве проведут комплексную реорганизацию части промзоны «Калибр» в Останкинском районе.

На месте неиспользуемых автосервисов и складов построят жилой комплекс, объекты социального и общественно-делового назначения, детский сад на 180 мест, магазины, кафе, офисы, спортивный комплекс.

В мае глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал, что технопарк «Крекшино» построят на юге Москвы к концу 2023 года. По его словам, он объединит на одной территории производство и помещения для лабораторий и исследований, а также административно-хозяйственные площади, пишет НСН.

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