Эксперты ЭИСИ обсудили предстоящие в 2023 году выборы на пост губернатора

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) в четверг, 6 июля, провел круглый стол на тему «Выборы-2023 набирают обороты».

В лидерах рейтинга, которые были составлены на основе опроса избирателей, планирующих участвовать в голосовании, оказались губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, глава Псковской области Михаил Ведерников и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Их рейтинг составил от 85%.

В ходе круглого стола директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский указал на, что партийная принадлежность кандидатов на пост губернатора не имеет особого значения. Он обратил внимание, что у главы Республики Хакасия Валентин Коновалов — 35%, в то время как у другого представителя КПРФ, губернатора Орловской области, коммуниста Андрея Клычкова рейтинг намного выше.

«Почему такой низкий процент у Коновалова? Основные причины: отсутствие контакта с жителями, с крупными региональными корпорациями, неэффективная кадровая политика, не идет речи об инвестициях в регион, потому что нет взаимодействия с федеральным центром, обилие пиара», — приводятся слова Потуремский в Telegram-канале ЭИСИ.

Управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев отметил, что фаворитами предвыборной гонки стали кандидаты от «Единой России».

«Это единственная партия, которая всерьез занимается предварительным голосованием. В предварительном отборе в общей сложности приняли участие более 3 млн. человек. Партия вносит серьезный вклад в легитимизацию выборного процесса, всей избирательной системы», — подчеркнул он.

Генеральный директор АНО Институт региональных проблем Наталья Линдигрин во время обсуждения назвала интересным предвыборным ходом союз «Новых людей» и «Партии роста». Она сказала, что этот союз достаточно логичен, так как политические силы придерживаются схожей идеологии. По ее словам, Россия прошла этап создания новых партий, в ближайшее время появятся объединения и союзы.

Член экспертного клуба «Дигория», аналитик Центра политической конъюнктуры Илья Гераскин рассказал, что самыми популярными площадками среди кандидатов являются социальная сеть «ВКонтакте» и мессенджер Telegram. Он назвал развитие интернет-технологий одним из основных рупоров развития выборного процесса.

Ранее в марте прошел круглый стол ЭИСИ на тему «Послание президента Российской Федерации В.В. Путина: от осмысления — к действию» с участием экспертов и глав ряда российских регионов. Линдигрин тогда заявила, что задачи, которые президент России Владимир Путин поставил в послании Федеральному собранию перед региональными властями, амбициозные, но выполнимые.

Руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков со своей стороны заметил, что главы регионов являются ключевыми фигурами при реализации госполитики. Он отметил, что свою функцию трансляторов стратегических сигналов на региональный уровень они выполняют эффективно и грамотно.